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Появился новый президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы

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Украина, Вторник 08 июня 2021 10:22
Появился новый президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы выборы президента Украины проходили в конце мая 2021 года, наибольшую поддержку получил Владимир Зеленский - 27,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. За последний месяц его рейтинг несколько снизился - в середине апреля за него планировали голосовать 31,4% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

На втором месте - Петр Порошенко, которого поддержали бы 14,6% среди тех, кто определился (в середине апреля - 18,1%). На третьем месте Юлия Тимошенко - 11,9% (месяцем ранее - 11,9%).

Четвертое место делят с примерно одинаковой поддержкой Игорь Смешко - 9,5% (в середине апреля - 10,4%) и Юрий Бойко - 9,2% (месяцем ранее - 10,4%).

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Появился новый президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы

При этом респондентам также задавался вопрос, поддерживают ли они баллотирование Зеленского на второй срок. В целом 37% респондентов поддерживают баллотирование на второй срок, не поддерживают - 54,5%.

Появился новый президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 27 мая - 1 июня 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы президентские выборы состоялись в середине мая 2021 года, Владимира Зеленского поддержали бы 30,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы в Верховную Раду состоялись в середине мая 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 24,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать.

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