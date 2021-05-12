Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на парламентских выборах

По данным опроса, 5%-ный барьер преодолевают парламентские партии:

"Европейская солидарность"- 14,4% (в начале апреля - 14,6%),

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,7% (в начале апреля - 14,2%),

"Батькивщина" -12,2% (в начале апреля - 12,9%),

Кроме того, Радикальную партию поддерживают 3,7% опрошенных, партию Шария - 3,6%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,5%, ВО "Свобода" - 3,4%, партию "Сила и честь" - 3, 2%, партию "За майбутне" - 3,0%. Рейтинг других политических сил ниже 3%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-27 апреля 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.