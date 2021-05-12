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Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на парламентских выборах

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Украина, Среда 12 мая 2021 10:37
Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на парламентских выборах Фото: в Раду проходят четыре партии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в начале апреля 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 22,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. По сравнению с началом месяца (22,9%)рейтинг партии не изменился.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 5%-ный барьер преодолевают парламентские партии:

  • "Европейская солидарность"- 14,4% (в начале апреля - 14,6%),
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,7% (в начале апреля - 14,2%),
  • "Батькивщина" -12,2% (в начале апреля - 12,9%),

Кроме того, Радикальную партию поддерживают 3,7% опрошенных, партию Шария - 3,6%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,5%, ВО "Свобода" - 3,4%, партию "Сила и честь" - 3, 2%, партию "За майбутне" - 3,0%. Рейтинг других политических сил ниже 3%.

Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на парламентских выборах

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-27 апреля 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы выборы в Верховную раду проходили в середине апреля 2021 года, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы пять партий. Четыре из них и сейчас представлены в парламенте.

Напомним, по данным КМИС, если бы выборы президента Украины проходили в середине апреля, наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский - 31,4% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

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