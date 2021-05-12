Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на парламентських виборах

Якби вибори до Верховної ради відбулися на початку квітня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 22,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати. У порівнянні з початком місяця (22,9%) рейтинг партії не змінився.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи"Рейтинг".

За даними опитування, 5%-ний бар'єр долають парламентські партії:

"Європейська солідарність" - 14,4% (на початку квітня-14,6%),

"Опозиційна платформа - за життя" - 13,7% (на початку квітня-14,2%),

"Батьківщина" -12,2% (на початку квітня-12,9%),

Крім того, Радикальну партію підтримують 3,7% опитаних, партію Шарія - 3,6%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 3,5%, ВО "Свобода" - 3,4%, партію "Сила і честь" - 3,2%, партію "за майбутнє" - 3,0%. Рейтинг інших політичних сил нижче 3%.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 23-27 квітня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.