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Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на парламентських виборах

Новость на русском → Україна, Середа 12 травня 2021 10:37
Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на парламентських виборах Фото: у Раду проходять чотири партії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори до Верховної ради відбулися на початку квітня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 22,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати. У порівнянні з початком місяця (22,9%) рейтинг партії не змінився.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи"Рейтинг".

За даними опитування, 5%-ний бар'єр долають парламентські партії:

  • "Європейська солідарність" - 14,4% (на початку квітня-14,6%),
  • "Опозиційна платформа - за життя" - 13,7% (на початку квітня-14,2%),
  • "Батьківщина" -12,2% (на початку квітня-12,9%),

Крім того, Радикальну партію підтримують 3,7% опитаних, партію Шарія - 3,6%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 3,5%, ВО "Свобода" - 3,4%, партію "Сила і честь" - 3,2%, партію "за майбутнє" - 3,0%. Рейтинг інших політичних сил нижче 3%.

Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на парламентських виборах

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 23-27 квітня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби вибори до Верховної ради проходили в середині квітня 2021 року, то 5%-ний бар'єр з високою ймовірністю подолали б п'ять партій. Чотири з них і зараз представлені в парламенті.

Нагадаємо, за даними КМІС, якби вибори президента України проходили в середині квітня, найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський - 31,4% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

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