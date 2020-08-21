Свежий рейтинг партий: кого украинцы поддержат на выборах

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Преодолевают проходной барьер только те партии, которые уже представлены в парламенте

Если бы досрочные выборы в Верховную раду состоялись в середине августа 2020 года, в парламент попали бы четыре политические силы. Президентская партия "Слуга народа" несмотря на падение своих рейтингов остается единоличным лидером электоральных симпатий

Об этом свидетельствуют данные опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 29,5% украинцев, кто намерен принять участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.

Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживают 21,7% респондентов, партию "Европейская Солидарность" - 15,5%, партию "Батькивщина" - 11,5%. Немного ниже проходного барьера вступает "Сила и Честь" - 4,6%.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2018 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале августа за партию "Слуга народа" проголосовали бы 25,9% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

Кроме того, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" были готовы голосовать 17,6% респондентов (в середине июля - 15,5%), за партию "Европейская солидарность" - 15,7% (в середине июля - на 14,3%), за партию "Батькивщина" - 10,4% (в середине июля - 10,0%).

Как свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного в начале августа 2020 года, проведение досрочных выборов Верховной рады в следующем году поддерживают 50% украинцев, в то же время 39% опрошенных считают, что такие выборы не нужны.