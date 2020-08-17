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Половина украинцев поддерживают досрочные выборы в Раду

Киев, Понедельник 17 августа 2020 14:32
Половина украинцев поддерживают досрочные выборы в Раду
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Относительное большинство граждан положительно относятся к идее внеочередных выборов

Проведение досрочных выборов Верховной рады в следующем году поддерживают 50% украинцев. В то же время 39% опрошенных считают, что такие выборы не нужны.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного в начале августа 2020 года.

По данным опроса, 11% граждан затрудняются с ответом на вопрос относительно досрочных выборов.

Половина украинцев поддерживают досрочные выборы в Раду

Киевский международный институт социологии провел опрос с 7 по 11 августа 2020 года КМИС среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в августе 20% украинцев одобряют действия Верховной Рады (21% в июне); 63% - не одобряют (62% в июне). Баланс оценок остается отрицательным и составляет минус 43 процентных пунктов.

Как свидетельствуют данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова, если бы досрочные выборы в Верховную раду состоялись в конце июля 2020 года, в парламент попали бы пять политических сил.

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