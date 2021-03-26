Свіжий рейтинг партій: за кого проголосують українці наприкінці березня

Якби вибори до Верховної ради проходили наприкінці березня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 20,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати. На початку місяця партію підтримували 19,5% респондентів.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 23-24 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Крім того, підтримують партію "Сила і честь" - 5,0%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 5,0%, Радикальну партію - 4,6%, партію "Голос"- 3,5%, партію "УДАР" - 3,2%, партію Мураєва "Наші"- 3,1%, партію Шарія - 2,9%, партію "Свобода" - 2,9%, "За майбутнє" - 2,4%, "Народний фронт" - 2,0%.

"Опозиційна платформа - За життя" - 14,8% (на початку місяця 14,3%,

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби президентські вибори прошили в кінці березня 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 24,7%. На початку місяця його підтримували 22,5% українців.

Як повідомляло РБК-Україна, рішення РНБО про санкції проти нардепа Віктора Медведчука і закриття пов'язаних з ним телеканалів змусили заговорити про те, що команда президента взяла курс вправо. У партії "Слуга народу" не виключають, що їх політика може розширити ряди їх електорату.