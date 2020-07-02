Рейтинг партии "Слуга народа" упал ниже 30%

Фото: Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)

За президентскую партию намерены голосовать 30% украинцев, за Зеленского - 35%

Если бы досрочные выборы в Верховную раду прошли в конце июня 2020 года, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы 29,3% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). За последний месяц рейтинг президентской партии упал на 5%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, за партию "Оппозиционная платформа - За життя" готовы голосовать 15,3% респондентов, за партию "Европейская солидарность" - 13,6%, за партию "Батькивщина" - 10,7%.

Поддержка партий "Сила и честь" и партии Шария составляет по 3,7%, "Радикальной партии" - 3,5%, "Голоса" - 3%, "Свободы" - 2,5%, "Украинской стратегии" - 2,2%. Около 20% не определились с партийными предпочтениями.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 34,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, проголосовали бы за Владимира Зеленского. 11,4% поддержали бы Петра Порошенко, 11,2% - Юрия Бойко, 7,2% - Юлию Тимошенко, 6,7% - Игоря Смешко. Поддержка других кандидатов ниже 4%. Еще около 15% - не определились.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проведен 24-28 июня 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы Рейтинг, в середине мая за партию "Слуга народа" проголосовали бы 34,0% граждан.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы Рейтинг, в конце июня 2020 года деятельностью президента Владимира Зеленского были довольны 36% украинцев, недовольны - 52%.

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Автор: Александр Белоус