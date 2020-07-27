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Свіжий рейтинг партій: за кого проголосують українці

Київ, Понеділок 27 липня 2020 11:41
Свіжий рейтинг партій: за кого проголосують українці
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рейтинг президентської партії повільно знижується

Якби дострокові вибори до Верховної ради відбулися в середині липня 2020 року, до парламенту потрапили б чотири політичні сили. Бар'єр у 5% подолали б парламентські партії.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, за партію "Слуга народу" проголосували б 27,8% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором).

За партію "Опозиційна платформа - За життя" готові голосувати 15,5% респондентів, за партію "Європейська солідарність" - 14,3%, за партію "Батьківщина" - 10,0%.

Крім того, планують підтримати Радикальну партію Ляшка - 4,0%, "Сила і честь" - 3,5%, партію Шарія - 3,4%, партію "Свобода" - 3,3%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 2,8% партію "Голос" - 2,4%. Рейтинг інших політичних сил нижче 2%.

Свіжий рейтинг партій: за кого проголосують українці

Половина опитаних (53%) схиляються до того, щоб підтримати на місцевих виборах в жовтні місцеву партію, навіть якщо вона буде балотуватися тільки в одній області, а 27% мають намір голосувати за відому національну політичну силу.

Свіжий рейтинг партій: за кого проголосують українці

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 15-20 липня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби дострокові вибори до Верховної ради пройшли наприкінці червня 2020 року, то за партію "Слуга народу" проголосували б 29,3% громадян.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України відбулися в середині липня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 30,2% громадян.

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