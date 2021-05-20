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Свежий рейтинг партий: какие политсилы проходят в Раду

Автор: Александр Белоус

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в середине мая 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 24,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. В конце апреля партию поддерживали 22,8% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 5%-ный барьер преодолевают парламентские партии:

  • "Европейская солидарность"- 13,5% (в конце апреля - 14,4%),
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,2% (в конце апреля 13,7%),
  • "Батькивщина" - 11,8% (в конце апреля - 12,2%).

Кроме того, партию "Сила и честь" поддерживают 5,0%, Радикальную партию - 4,1%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,0%, партию Мураева "Наши" - 4,0%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,8%, ВО "Свобода" - 3,7%, "Голос" - 3,3%, партию Шария - 3,1%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 16-18 мая 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, если бы президентские выборы состоялись в начале в середине мая 2021 года, Владимира Зеленского поддержали бы 30,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. В начале апреля его рейтинг составлял 24,9%.

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы выборы в Верховную раду проходили в середине апреля 2021 года, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы пять партий. Четыре из них и сейчас представлены в парламенте.

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