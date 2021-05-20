Свежий рейтинг партий: какие политсилы проходят в Раду

По данным опроса, 5%-ный барьер преодолевают парламентские партии:

"Европейская солидарность"- 13,5% (в конце апреля - 14,4%),

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,2% (в конце апреля 13,7%),

"Батькивщина" - 11,8% (в конце апреля - 12,2%).

Кроме того, партию "Сила и честь" поддерживают 5,0%, Радикальную партию - 4,1%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,0%, партию Мураева "Наши" - 4,0%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,8%, ВО "Свобода" - 3,7%, "Голос" - 3,3%, партию Шария - 3,1%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 16-18 мая 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.