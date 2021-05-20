Свіжий рейтинг партій: які політсили проходять у Раду

За даними опитування, 5%-ний бар'єр долають парламентські партії:

"Європейська солідарність" - 13,5% (наприкінці квітня - 14,4%),

"Опозиційна платформа - За життя" - 13,2% (наприкінці квітня 13,7%),

"Батьківщина" - 11,8% (наприкінці квітня-12,2%).

Крім того, партію "Сила і честь" підтримують 5,0%, Радикальну партію - 4,1%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,0%, партію Мураєва "наші" - 4,0%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 3,8%, ВО "Свобода" - 3,7%, "Голос" - 3,3%, партію Шарія - 3,1%. Рейтинг інших політичних сил - менше 2%.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 16-18 травня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.