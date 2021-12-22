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Свежий президентский рейтинг: за кого бы украинцы проголосовали в конце 2021 года

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Украина, Среда 22 декабря 2021 10:15
Свежий президентский рейтинг: за кого бы украинцы проголосовали в конце 2021 года Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы выборы президента Украины прошли в середине декабря 2021 года, то в первом туре больше всего набрал Владимир Зеленский - 24,2% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с началом декабря (23,5%) рейтинг действующего президента изменился в пределах погрешности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 13,7% респондентов поддержали бы Петра Порошенко (в начале декабря - 13,4%) Юлю Тимошенко - 9,6% (в начале декабря - 9,9%), Юрия Бойко - 9,2% (в начале декабря - 9,3%).

Свежий президентский рейтинг: за кого бы украинцы проголосовали в конце 2021 года

Кроме того, 6,9% поддержали бы Евгения Мураева, 6,8% - Дмитрия Разумкова, 6,7% - Игоря Смешко, 6,2% - Владимира Гройсмана, 3,1% - Олега Ляшко. Рейтинги других кандидатов - менее 3%.

Свежий президентский рейтинг: за кого бы украинцы проголосовали в конце 2021 года

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 16-18 декабря 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, данные опросов ведущих социологических центров показывали, что президентский рейтинг Владимира Зеленского в апреле-мае поднялся до 30%. Примерно на этом же уровне он держался и в июне 2021 года.

Однако затем в июле-августе он упал ниже 30%. В октябре-ноябре он упал ниже 25%.

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