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Свіжий президентський рейтинг: за кого б українці проголосували наприкінці 2021 року

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Україна, Середа 22 грудня 2021 10:15
Свіжий президентський рейтинг: за кого б українці проголосували наприкінці 2021 року Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори президента України пройшли в середині грудня 2021 року, то в першому турі найбільше набрав Володимир Зеленський - 24,2% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. У порівнянні з початком грудня (23,5%) рейтинг чинного президента змінився в межах похибки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 13,7% респондентів підтримали б Петра Порошенка (на початку грудня - 13,4%) Юлю Тимошенко - 9,6% (на початку грудня - 9,9%), Юрія Бойка - 9,2% (на початку грудня - 9,3%).

Свіжий президентський рейтинг: за кого б українці проголосували наприкінці 2021 року

Крім того, 6,9% підтримали б Євгена Мураєва, 6,8% - Дмитра Разумкова, 6,7% - Ігоря Смешка, 6,2% - Володимира Гройсмана, 3,1% - Олега Ляшка. Рейтинги інших кандидатів - менше 3%.

Свіжий президентський рейтинг: за кого б українці проголосували наприкінці 2021 року

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 16-18 грудня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, дані опитувань провідних соціологічних центрів показували, що президентський рейтинг Володимира Зеленського у квітні-травні піднявся до 30%. Приблизно на цьому ж рівні він тримався і в червні 2021 року.

Однак потім у липні-серпні він впав нижче 30%. У жовтні-листопаді він впав нижче 25%.

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