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Свежий президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы

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Вторник 27 июля 2021 12:24
Свежий президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы выборы президента Украины прошли в конце июля 2021 года, то в первом туре больше всего набрал Владимир Зеленский 27,7% - среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с началом месяца (29,1%) рейтинг действующего президента несколько снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 13,4% респондентов поддержали бы Петра Порошенко (в начале июля - 13,4%), 11,4% - Юлю Тимошенко (в начале месяца - 11,3%), 10,1% - Юрия Бойко (в начале июля 12,5%).

Свежий президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы

Еще 7,8% проголосовали бы за Игоря Смешко, 6,1% - за Владимира Гройсмана, 6,0% - за Евгения Мураева, 4,1% - за Дмитрия Разумкова. Поддержка других кандидатов ниже 3%.

Свежий президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-25 июля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, данные опросов ведущих социологических центров показывали, что президентский рейтинг Владимира Зеленского в апреле-мае поднялся до 30%. Примерно на этом же уровне он держался и в июне 2021 года.

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