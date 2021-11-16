Президентский рейтинг: как изменилась поддержка политиков

Если бы выборы президента Украины прошли в середине ноября 2021 года, то в первом туре больше всего набрал Владимир Зеленский - 23,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с концом октября (25,1%) рейтинг действующего президента несколько снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Кроме того, 13,3% респондентов поддержали бы Петра Порошенко (в конце октября - 14,1%) Юлю Тимошенко - 10,9% (в конце октября - 10,1%), Юрия Бойко - 9,2%, (в конце октября - 9,5%), Дмитрия Разумкова - 8,3%, (в конце октября - 7,3%).

Кроме того, 7,0% планируют голосовать за Евгения Мураева, 6,9% за Игоря Смешко, 6,1% за Владимира Гройсмана, 3,3% - за Олега Ляшко. Рейтинги других кандидатов - менее 3%.

Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты. Президент Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами. Так, в паре Зеленский-Порошенко результат 59% против 41% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский-Тимошенко - 59% против 41%, в паре Зеленский-Бойко - 62% против 38%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 10-13 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.