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Свежая карта войны в Украине: оккупанты испытывают проблемы с наступлением под Бахмутом

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Пятница 16 сентября 2022 00:56
Свежая карта войны в Украине: оккупанты испытывают проблемы с наступлением под Бахмутом Фото: оккупанты теряют оперативный контроль на левом берегу Оскола (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты теряют оперативный контроль на левом берегу реки Оскол в Харьковской области, куда они отошли в ходе контрнаступления ВСУ. Армия РФ подтвердила выход из населенного пункта Студенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

В районе Дибровы, к югу от Лимана, идут бои.

Свежая карта войны в Украине: оккупанты испытывают проблемы с наступлением под Бахмутом

Бахмутский отрезок - ситуация сложная, однако к северо-востоку от Бахмута враг имеет сильные проблемы в совершении наступательных действий. Неизвестна ситуация на трассе возле Курдюмовки.

Свежая карта войны в Украине: оккупанты испытывают проблемы с наступлением под Бахмутом

На Авдеевском отрезке нет существенных изменений.

Ожидается официальная информация о ситуации на Запорожском отрезке

Херсонское направление - пока заявления о том, что Благодатное не находится ни под чьим контролем ошибочно. В селе до сих пор находится враг.

Свежая карта войны в Украине: оккупанты испытывают проблемы с наступлением под Бахмутом

Напомним, ранее стало известно, что украинские воины отбили наступление врага в районах 8 населенных пунктов.

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