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Свіжа карта війни в Україні: окупанти відчувають проблеми з наступом під Бахмутом

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П'ятниця 16 вересня 2022 00:56
Свіжа карта війни в Україні: окупанти відчувають проблеми з наступом під Бахмутом Фото: окупанти втрачають оперативний контроль на Лівому березі Оскола (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти втрачають оперативний контроль на лівому березі річки Оскіл в Харківській області, куди вони відійшли в ході контрнаступу ЗСУ. Армія РФ підтвердила вихід з населеного пункту Студенок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.

У районі Діброви, на південь від лиману, йдуть бої.

Свіжа карта війни в Україні: окупанти відчувають проблеми з наступом під Бахмутом

Бахмутський відрізок-ситуація складна, проте на північний схід від Бахмута ворог має сильні проблеми у вчиненні наступальних дій. Невідома ситуація на трасі біля Курдюмовки.

Свіжа карта війни в Україні: окупанти відчувають проблеми з наступом під Бахмутом

На Авдіївському відрізку немає суттєвих змін.

Очікується офіційна інформація про ситуацію на запорізькому відрізку

Херсонський напрямок - поки заяви про те, що Благодатне не знаходиться ні під чиїм контролем помилково. У селі досі перебуває ворог.

Свіжа карта війни в Україні: окупанти відчувають проблеми з наступом під Бахмутом

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські воїни відбили наступ ворога в районах 8 населених пунктів.

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