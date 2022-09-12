Свежая карта боевых действий в Украине: ВСУ начали продвигаться в Донецкой области

Подразделения ВСУ после успешного наступления в Харьковской области начали постепенно продвигаться в Донецкой. Штурмовые действия проходят в северо-западной части области, уже был взят под контроль Святогорск.

Святогорск на карте (скриншот)

Также, по данным карты, российские оккупанты начали отступать в районе поселка Боровая в Харьковской области.

Боровая на карте (скриншот)