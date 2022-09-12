Свіжа карта бойових дій в Україні: ЗСУ почали просуватися в Донецькій області

Українські захисники продовжують вести активний контрнаступ на сході нашої країни. У Донецькій області від росіян був звільнений Святогірськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.
Підрозділи ЗСУ після успішного наступу в Харківській області почали поступово просуватися в Донецькій. Штурмові дії проходять в північно-західній частині області, вже був узятий під контроль Святогірськ.
Також, за даними карти, російські окупанти почали відступати в районі селища Борова в Харківській області.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ЗМІ, українські військові зайшли в Святогірськ Донецької області і вже підняли прапор над міськрадою.
Також ми писали, що українські військові продовжують успішно наступати і на Херсонському напрямку.
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