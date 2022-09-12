Свіжа карта бойових дій в Україні: ЗСУ почали просуватися в Донецькій області

Підрозділи ЗСУ після успішного наступу в Харківській області почали поступово просуватися в Донецькій. Штурмові дії проходять в північно-західній частині області, вже був узятий під контроль Святогірськ.

Святогірськ на карті (скріншот)

Також, за даними карти, російські окупанти почали відступати в районі селища Борова в Харківській області.

Борова на карті (скріншот)