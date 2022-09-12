Актуальная карта войны: ВСУ продвинулись на Харьковском и Херсонском направлениях

Украинские военные на отдельных участках Харьковской области вышли на границу с Российской Федерацией. Наши защитники также продвинулись на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Deepstatemap .

Отметим, что ранее глава Харьковской области Олег Синегубов подтвердил, что 11 сентября россияне бежали из населенных пунктов Великий Бурлук и Дворечная Купянского района. К тому же, появились фото с поднятием украинских флагов в Гоптовке и Стрелечной.

Кроме того, украинские военные продвинулись возле Изюма.

Украинские защитники освободили населенные пункты Сухой пруд, Белогорка и Миролюбовка в Херсонской области. Ранее сообщалось об освобождении Высокополья и Нововознесенска.