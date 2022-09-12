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Актуальная карта войны: ВСУ продвинулись на Харьковском и Херсонском направлениях

Новина українською →
Понедельник 12 сентября 2022 15:36
Актуальная карта войны: ВСУ продвинулись на Харьковском и Херсонском направлениях Фото: ВСУ продвинулись на Харьковском и Херсонском направлениях (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные на отдельных участках Харьковской области вышли на границу с Российской Федерацией. Наши защитники также продвинулись на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Deepstatemap.

Отметим, что ранее глава Харьковской области Олег Синегубов подтвердил, что 11 сентября россияне бежали из населенных пунктов Великий Бурлук и Дворечная Купянского района. К тому же, появились фото с поднятием украинских флагов в Гоптовке и Стрелечной.

Кроме того, украинские военные продвинулись возле Изюма.

Актуальная карта войны: ВСУ продвинулись на Харьковском и Херсонском направлениях

Украинские защитники освободили населенные пункты Сухой пруд, Белогорка и Миролюбовка в Херсонской области. Ранее сообщалось об освобождении Высокополья и Нововознесенска.

Напомним, украинские защитники освободили уже около 40 населенных пунктов Харьковской области.

Кроме того, сообщалось, что за последние две недели военные освободили около 500 квадратных километров территории в Херсонской области.

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