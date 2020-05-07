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Светличная призвала не играть в политические игры вокруг поддержки врачей

Новости » Политика     07.05.2020 - 16:58
Светличная призвала не играть в политические игры вокруг поддержки врачей
Фото: Юлия Светличная (facebook.com)

Нардеп подчеркнула, что была одним из тех депутатов, кто требовал принять законы по поддержке медиков

Страховые и социальные гарантии для врачей - не повод для политических игр. Об этом написала народный депутат Юлия Светличная на своем Telegram-канале, передает РБК-Украина.

Нардеп также подчеркнула, что была одним из депутатов, кто требовал как можно быстрее принять законы по поддержке медиков.

"По внеочередному заседанию ВР. Я одна из тех депутатов, кто требовал как можно быстрее собраться и принять законы по поддержке медиков. Страховые и социальные гарантии для врачей - это важно. В политические игры вокруг этого вопроса заиграться не дадим", - написала Светличная.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины приняла за основу и в целом проект закона №3376-1 "О внесении изменений в статью 39 ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей)". Его поддержали 340 парламентариев.

Проектом закона предлагалось установить, что государство обеспечивает страховые выплаты в следующих размерах медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Также Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №3380 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19". За него проголосовали 336 нардепов.

Документом вводятся дополнительные меры по повышению социальной защиты медицинских работников учреждений здравоохранения путем установления выплаты пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.

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