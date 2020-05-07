В Раде объяснили откуда будут выплачиваться страховые выплаты для заболевших медиков

Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)

Выплаты будут происходить только в том случае, если у медработника будут осложнения от COVID-19

В стабилизационном фонде есть средства для страховых выплат для медиков, заболевших коронавирусом. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, выплаты будут происходить только в том случае, если у медработника будут осложнения от болезни.

"В законопроекте № 2276-1 сказано, что эти выплаты за заражения происходят только в том случае, если последствия такого заражения. Ведь мы с вами знаем, что 90% заболевших на COVID-19 переносит его или бессимптомно, или без последствий. Там даже сумма больше, чем в № 3376, но есть уточнение, что это (выплаты - ред.) идет если есть осложнения, если оно привело к инвалидности. Также в отличие от № 3376 (в альтернативном - ред.) была увеличена сумма в случае смерти медработника. В бюджете, в стабилизационном фонде, который образован правительством на борьбу с коронавирусом, посчитали статистически, что деньги есть на такие выплаты", - заявил Радуцкий.

Напомним, 7 мая Комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал Раде принять законопроект относительно выплат для медиков, которые работают с пациентами с COVID-19.

Кроме того, сообщалось, что законопроекты о страховании медиков, которые работают с COVID-19, и повышение потенциала системы здравоохранения для противодействия распространению коронавируса парламентарии рассмотрят на внеочередном заседании Рады.