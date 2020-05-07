Світлична закликала не грати в політичні ігри навколо підтримки лікарів

Фото: Юлія Світлична (facebook.com)

Нардеп підкреслила, що була одним з тих депутатів, хто вимагав прийняти закони з підтримки медиків

Страхові та соціальні гарантії для лікарів - не привід для політичних ігор. Про це написала народний депутат Юлія Світлична на своєму Telegram-каналі, передає РБК-Україна.

Нардеп також підкреслила, що була одним з депутатів, хто вимагав якомога швидше прийняти закони з підтримки медиків.

"Щодо позачергового засідання ВР. Я одна з тих депутатів, хто вимагав якомога швидше зібратися і прийняти закони з підтримки медиків. Страхові і соціальні гарантії для лікарів - це важливо. В політичні ігри навколо цього питання загратися не дамо", - написала Світлична.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України прийняла за основу і в цілому проект закону №3376-1 "Про внесення змін до статті 39 ЗУ "ПРО захист населення від інфекційних хвороб" (про додаткових гарантії прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей)". Його підтримали 340 парламентарів.

Проектом закону пропонувалося встановити, що держава забезпечує страхові виплати у таких розмірах медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я.

Також Верховна рада України підтримала за основу і в цілому законопроект №3380 "Про внесення змін у деякі закони України з метою підвищення здатності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19". За нього проголосували 336 нардепів.

Документом вводяться додаткові заходи щодо підвищення соціального захисту медичних працівників закладів охорони здоров'я шляхом встановлення виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.