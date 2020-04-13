Светличная принесла присягу народного депутата

Депутат Верховной рады Украины Юлия Светличная, победившая на промежуточных выборах в избирательном округе №179 в Харьковской области, принесла присягу народного депутата, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков пригласил ее к принесению присяги.

"7 апреля 2020 года ЦИК зарегистрировал народного депутата, избранного на промежуточных выборах 15 марта в одномандатном избирательном округе №179 Светличную Юлию Александровну. Перед вступлением в должность народный депутат присягу перед ВРУ", - заявил Разумков.

Так, Светличная принесла присягу на внеочередном заседании парламента.

"Клянусь на верность Украине, обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины. Выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - заявила парламентарий.

Напомним, 7 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Украины Юлию Светличную.

Как писало РБК-Украина, промежуточные выборы в 179 округе состоялись 15 марта 2020 года. Юлия Светличная победила на всех избирательных участках, набрав 77,5% голосов избирателей (30194 избирателей).