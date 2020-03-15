Довыборы в Раду в 179 округе: в ЦИК рассказали о явке избирателей

Фото: довыборы в Раду (facebook.com/UACEC)

В КИУ заявляют, что провокаторы на избирательных участках сеют панику по поводу коронавируса

Центральная избирательная комиссия сообщает, что по состоянию на 12:00 явка избирателей на промежуточных выборах народного депутата Украины в Харьковской области в 179 округе составила около 13%. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в своем Facebook.

Подчеркнем, что этот показатель вдвое меньше, чем на прошлых выборах в этом округе.

"По состоянию на 12:00, явка избирателей на промежуточных выборах народного депутата Украины в ОВО № 179 составила почти 13%", - говорится в сообщении.

При этом во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей в ОВО №179 по состоянию на 12:00 составила 25,61%.

"Голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме, происшествий не зафиксировано", - заверяют в комиссии.

Вместе с тем наблюдатели Комитета избирателей Украины заявляют, что на ряде участков 179-го округа в Харьковской области, а также на рынке в Краснограде присутствуют лица, которые сеют панику по поводу коронавируса.

"На ряде участков присутствуют лица, действующие с провокационной целью, сея панику по поводу коронавируса. Так, на участок №631020 пришли молодые люди, которые не представились, однако делали замечания членам УИК об отсутствии на них масок. Также они ведут стрим-трансляцию. На территории рынка в Краснограде неустановленные лица объясняют избирателям, что в стране карантин, и выборы в округе отменены", - информируют в КИУ.

Кроме того, комитет фиксирует незначительные организационные проблемы в округе: в частности, ненадлежащую организацию документооборота между ОИК и УИК (участка №№ 631042, 631000) и недостаточное количество ящиков.

В КИУ также обращают внимание, что не все УИК обеспечены антисептическими средствами и масками, однако информационные материалы на большинстве участков присутствуют.

Напомним, в воскресенье, 15 марта, в Харьковской области начались довыборы народного депутата в 179 одномандатном избирательном округе. По данным наблюдателей организации, все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя.

Как писало РБК-Украина ранее, промежуточные выборы проходят в связи с прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Фурмана.

В частности, ЦИК зарегистрировал 40 кандидатов в народные депутаты в 179 округе. Позже три кандидата снялись с выборов. Таким образом претендуют на депутатское кресло 37 кандидатов.