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Світлична: перед загрозою треба об’єднуватись, а не ділитись на владу чи опозицію

Новини » Політика     24.03.2020 - 16:32
Світлична: перед загрозою треба об’єднуватись, а не ділитись на владу чи опозицію
Фото: Юлія Світлична (з відкритих джерел)

За її словами, складні часи вимагають відповідальних рішень

Перед загрозою поширення коронавірусу в Україні треба об’єднуватись, а не ділитись на владу чи опозицію. Про це заявила Юлія Світлична на своїй сторінці в Facebook з нагоди офіційного підтвердження ЦВК її перемоги у 179 окрузі у Харківській області.

За її словами, складні часи вимагають відповідальних рішень.

"Коли небезпека нависає над країною, усі зобов’язані об’єднатися на захист людей. Сьогодні страшна хвороба ділить нас не на владу чи опозицію, лівих чи правих. Вона ділить нас на байдужих та небайдужих. На зустрічах з вами я бачила лише небайдужих. Весь цей час ми були разом, і складні часи пройдемо також разом. Я людей не залишу", - заявила Світлична.

Світлична також заначили, що 78% підтримки - це велика довіра та така ж велика відповідальність.

"Не підведу! Будемо разом. І складні часи пройдемо також разом", - написала вона.

Як писало РБК-Україна, 24 березня Центральна виборча комісія (ЦВК) України офіційно оголосила Юлію Світличну переможцем на проміжних виборах у виборчому окрузі №179 у Харківській області з результатом 77,55%.

Нагадаємо, 15 березня у Харківській області відбулися проміжні вибори народного депутата у виборчому окрузі №179. В округ входять місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський та Сахновщинський райони Харківської області.

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