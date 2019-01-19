ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Светличная: определяться с выбором будут украинцы, а не "черные" технологи и лжецы

Новости » Выборы 2019    19.01.2019 - 16:35
Светличная: определяться с выбором будут украинцы, а не "черные" технологи и лжецы
Фото: Юлия Светличная (УНИАН)

Харьковская область готова к избирательному процессу, заявила Светличная

Определяться с выбором будут украинцы, а не "черные" технологи и лжецы. Об этом заявила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная в комментарии к посту министра внутренних дел Арсена Авакова.

Она заявила, что Харьковская область готова к законному проведению избирательного процесса. Ряд действий, инициированных главой области призван не допустить фальсификаций в Харьковской области в ходе грядущих выборов.

«Полностью поддерживаю. Никаких «схем» по обману людей, админресурса, скупки голосов или других «механизмов» фальсификации выборов. Уже в ближайшие дни проведём координационное совещание с областными правоохранителями, общественными организациями, активистами и всеми причастными к избирательному процессу. Все должно пройти в строгом соответствии с Законом. Любые провокации по отношению к любому кандидату вне зависимости от статуса и позиции также будут жёстко пресекаться. Позиция однозначная. Определяться с выбором будут украинцы, а не «чёрные технологи» и лжецы», – отметила Светличная.

Светличная: определяться с выбором будут украинцы, а не &quot;черные&quot; технологи и лжецы

Отметим, в своем заявлении Аваков описал процесс взаимодействия с избирательными комиссиями его ведомства, Национальной полиции и опубликовал актуальную информацию по борьбе с правонарушениями.

Аваков заявил, что агитация большинства кандидатов в президенты незаконна
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко ХарьковвыборыЮлия Светличная
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь