Фото: Юлия Светличная (УНИАН)

Харьковская область готова к избирательному процессу, заявила Светличная

Определяться с выбором будут украинцы, а не "черные" технологи и лжецы. Об этом заявила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная в комментарии к посту министра внутренних дел Арсена Авакова.

Она заявила, что Харьковская область готова к законному проведению избирательного процесса. Ряд действий, инициированных главой области призван не допустить фальсификаций в Харьковской области в ходе грядущих выборов.

«Полностью поддерживаю. Никаких «схем» по обману людей, админресурса, скупки голосов или других «механизмов» фальсификации выборов. Уже в ближайшие дни проведём координационное совещание с областными правоохранителями, общественными организациями, активистами и всеми причастными к избирательному процессу. Все должно пройти в строгом соответствии с Законом. Любые провокации по отношению к любому кандидату вне зависимости от статуса и позиции также будут жёстко пресекаться. Позиция однозначная. Определяться с выбором будут украинцы, а не «чёрные технологи» и лжецы», – отметила Светличная.

Отметим, в своем заявлении Аваков описал процесс взаимодействия с избирательными комиссиями его ведомства, Национальной полиции и опубликовал актуальную информацию по борьбе с правонарушениями.