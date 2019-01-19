Фото: Юлія Світлична (УНІАН)

Харківська область готова до виборчого процесу, заявила Світлична

Визначатися з вибором будуть українці, а не "чорні" технології та брехуни. Про це заявила глава Харківської ОДА Юлія Світлична в коментарі до посту міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Вона заявила, що Харківська область готова до законного проведення виборчого процесу. Ряд дій, ініційованих главою області покликаний не допустити фальсифікацій в Харківській області в ході майбутніх виборів.

«Повністю підтримую. Ніяких «схем» по обману людей, адмінресурсу, скупки голосів, чи інших «механізмів» фальсифікації виборів. Вже в найближчі дні проведемо координаційну нараду з обласними правоохоронцями, громадськими організаціями, активістами та усіма причетними до виборчого процесу. Все повинно пройти в суворій відповідності з Законом. Будь-які провокації по відношенню до будь-якому кандидата, незалежно від статусу і позиції також будуть жорстко припинятися. Позиція однозначна. Визначатися з вибором будуть українці, а не «чорні технологи» та брехуни», – зазначила Світлична.

Зазначимо, у своїй заяві Аваков описав процес взаємодії з виборчими комісіями його відомства, Національної поліції і опублікував актуальну інформацію по боротьбі з правопорушеннями.