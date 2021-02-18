Светлана Тихановская попала в рейтинг лидеров будущего журнала Time

В этот рейтинг включают лидеров, которые "формируют будущее" в своих сферах деятельности. Список формирует редакция журнала и деятели в различных сферах.

Кандидатуру Тихановской предложил лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо.

"Тихановская является примером сопротивления и достоинства для всех, кто борется за демократию в мире. Она стремится к проведению свободных и прозрачных выборов в Белоруси и освобождении политзаключенных", - сказал Гуайдо.

В рейтинг также попали певица Дуа Липы, советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан и звезда сериала "Ход Королевы" Аня Тейлор-Джой.