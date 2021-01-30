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Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

Литва, Суббота 30 января 2021 23:35
Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
Фото: Светлана Тіхановська (facebook)
Автор: Даша Харченко

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на получение Нобелевской премии мира. Тихановская живет в Литве с тех пор, как покинула Беларусь

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Науседа выдвинул кандидатуру Тихановской, чтобы продемонстрировать свою поддержку белорусскому протестному движению и его требованию свободных выборов в стране.

Напомним, Светлана Тихановская заявила, что хочет безопасно вернуться в Беларусь. Она ищет для этого возможности с международным обществом.

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и других членов Координационного совета. Кроме того, в середине октября Беларусь объявила Светлану Тихановскую в международный розыск.

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Новости Украины В мире БеларусьЛитваСветлана Тихановская

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