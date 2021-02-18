Світлана Тіхановська потрапила до рейтингу лідерів майбутнього журналу Time

В цей рейтинг включають лідерів, які "формують майбутнє" в своїх сферах діяльності. Список формує редакція журналу та діячі в різних сферах.

Кандидатуру Тіхановської запропонував лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо.

"Тіхановська є прикладом опору та гідності для всіх, хто бореться за демократію в світі. Вона прагне до проведення вільних і прозорих виборів у Білорусі і звільненні політв'язнів", - сказав Гуайдо.

У рейтинг також потрапили співачка Дуа Ліпа, радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван і зірка серіалу "Хід Королеви" Аня Тейлор-Джой.