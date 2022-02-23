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Без света и воды. Как живут люди в Донецкой области во время обстрелов

Автор: Каролина Гайдук

В Донецкой области продолжаются обстрелы боевиков. В результате стрельбы в некоторых населенных пунктах региона отсутствует водоснабжение и свет.

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Украины на странице в Telegram.

Как отмечается, в окрестностях пгт Курдюмовка и в селе Зеленополье произошло повреждение воздушных линий электропередач.

В результате обстрелов обесточены пгт Мироновский и частично пгт Курдюмовка, Бахмутского района. Около 9 тыс. человек остались без света.

"Также обесточена насосная станция "Белая Гора", из-за чего частично прекращено водоснабжение в г. Константиновка Краматорского района (всего 4 тыс. 500 человек)", - говорится в сообщении.

Отметим, что 22 февраля воуженные формирования РФ обстреляли город Марьинку. В результате обстрела получил ранения 50-летний мужчина.

Напомним, "Донецкоблгаз" был вынужден отключить газоснабжение в 200 домах в поселке Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. Причиной этого стали многочисленные повреждения надземных газопроводов низкого давления во время обстрелов со стороны оккупантов.

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Донецкая область