Без света и воды. Как живут люди в Донецкой области во время обстрелов

В Донецкой области продолжаются обстрелы боевиков. В результате стрельбы в некоторых населенных пунктах региона отсутствует водоснабжение и свет.
Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Украины на странице в Telegram.
Как отмечается, в окрестностях пгт Курдюмовка и в селе Зеленополье произошло повреждение воздушных линий электропередач.
В результате обстрелов обесточены пгт Мироновский и частично пгт Курдюмовка, Бахмутского района. Около 9 тыс. человек остались без света.
"Также обесточена насосная станция "Белая Гора", из-за чего частично прекращено водоснабжение в г. Константиновка Краматорского района (всего 4 тыс. 500 человек)", - говорится в сообщении.
Отметим, что 22 февраля воуженные формирования РФ обстреляли город Марьинку. В результате обстрела получил ранения 50-летний мужчина.
Напомним, "Донецкоблгаз" был вынужден отключить газоснабжение в 200 домах в поселке Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. Причиной этого стали многочисленные повреждения надземных газопроводов низкого давления во время обстрелов со стороны оккупантов.