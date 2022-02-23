В Луганской области полностью обесточено 8 населенных пунктов, еще 3 - частично

В Луганской области в результате обстрелов боевиков 8 населенных пунктов обесточены полностью, еще 3 - частично. Без света остались 2949 потребителей, из них 44 в Счастье.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на данные Луганского энергетического объединения .

"По состоянию на 12:00 23.02.2022 года обесточено 67 трансформаторных подстанций, 2949 потребителей находятся без света, из них 44 из г. Счастья. 8 населенных пунктов обесточены полностью, 3 частично", - говорится в сообщении.

Сообщается, что из-за обстрелов коммунальные службы не могут начать ремонт подстанций в населенных пунктах Трехизбенка, Старый Айдар, Новозвановка, Троицкое, Выскрива, Врубовка, Орехово и Плужное.

Энергетики просят учесть тот факт, что украинской стороной СЦКК через команду СММ ОБСЕ в настоящее время не получены гарантии безопасности и подтверждения соблюдения режима прекращения огня со стороны представителей вооруженных формирований и администрации Российской Федерации в Луганской области для возобновления работ.