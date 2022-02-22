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На Донбассе 200 домов остались без газа из-за обстрелов боевиков

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Донецкая область, Вторник 22 февраля 2022 11:52
На Донбассе 200 домов остались без газа из-за обстрелов боевиков Фото: на Донбассе без газа остались 200 домов (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Наталья Юрченко

"Донецкоблгаз" был вынужден отключить газоснабжение в 200 домах в поселке Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. Причиной этого стали многочисленные повреждения надземных газопроводов низкого давления во время обстрелов со стороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

Аварию в Новолуганском локализировали около 20:30 21 февраля путем перекрытия задвижек диаметром 50 и 150 мм.

"Поврежденные газопроводы и вводы в частные домохозяйства нуждаются в дополнительном обследовании, после чего специалисты "Донецкоблгаза" смогут приступить к выполнению ремонтных работ. Жертв и пострадавших среди сотрудников "Донецкоблгаза" нет", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина ранее, 21 февраля боевики обстреляли Счастье в Луганской области, в результате чего часть города осталась без света и отопления.

Напомним, что, по состоянию на 11:00 22 февраля, вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим "тишины".

Подробнее о признании Путиным "ЛДНР" и последствиях этого решения - в материале РБК-Украина.

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