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Боевики обстреляли Марьинку. Мирный житель получил ранения

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Марьинка, Вторник 22 февраля 2022 21:08
Боевики обстреляли Марьинку. Мирный житель получил ранения Фото: в результате обстрела Марьинки мирный житель получил ранения (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня вооруженные формирования РФ обстреляли город Марьинку. В результате обстрела получил ранения 50-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОГА Павла Кириленко в Facebook.

Мужчину госпитализировали с осколочными ранениями плеча и кисти левой руки. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

"Еще раз подчеркиваю недопустимость агрессивных действий против гражданского населения и призываю Российскую Федерацию прекратить насилие", - написал глава Донецкой ОГА.

Напомним, сегодня на Донбассе погиб военный, еще один военный получил ранение, а пятеро - боевые травмы.

Кроме того, вчера, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военных.

Отметим, 21 февраля при обстреле поселка Новолуганское в Донецкой области погиб мирный житель.

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