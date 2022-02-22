Боевики обстреляли Марьинку. Мирный житель получил ранения
Сегодня вооруженные формирования РФ обстреляли город Марьинку. В результате обстрела получил ранения 50-летний мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОГА Павла Кириленко в Facebook.
Мужчину госпитализировали с осколочными ранениями плеча и кисти левой руки. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
"Еще раз подчеркиваю недопустимость агрессивных действий против гражданского населения и призываю Российскую Федерацию прекратить насилие", - написал глава Донецкой ОГА.
Напомним, сегодня на Донбассе погиб военный, еще один военный получил ранение, а пятеро - боевые травмы.
Кроме того, вчера, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военных.
Отметим, 21 февраля при обстреле поселка Новолуганское в Донецкой области погиб мирный житель.