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Без света, тепла и денег. В СНБО оценили вероятность новой разрушительной кибератаки

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

На украинские государственние сайты была совершена масштабная кибератака. В Совете национальной безопасности и обороны Украины оценили вероятность новой.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше".

Замсекретаря Совбеза Сергей Демедюк сообщил в комментарии изданию, что в ближайшее время вероятность угрозы, что население останется без света, тепла и денег, низкая.

"Однако все может измениться в любой момент", - добавил он.

По его мнению, диджитализация - это палка о двух концах. С одной стороны, это неизбежное будущее, которое значительно ускоряет и упрощает все процессы по оказанию услуг для украинцев. С другой - при недостаточной защищенности электронных ресурсов всегда будут существовать высокие риски несанкционированного вмешательства в их работу.

Напомним, агентство Reuters писало, что украинцы из-за кибератак могут остаться без света, тепла и денег.

Отметим, в ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину, она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дия".

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СНБО