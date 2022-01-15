Украинцы из-за кибератак могут остаться без света, тепла и денег, - Reuters

Кибератаки на Украину могут лишить население света, тепла и денег. Американские эксперты предупреждают, что будущие атаки могут быть намного серьезнее, чем на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В частности, в материале "Без света, без тепла, без денег - такова жизнь в Украине во время кибервойны" издание отмечает, что пятничный инцидент может стать подготовкой для более серьезных атак.

"По мере роста напряженности мы можем ожидать более агрессивной киберактивности в Украине и, возможно, в других местах… Организациям необходимо начать подготовку", - отметил аналитик американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист.

По его мнению, такие разрушительные атаки будут нацелены на критически важную инфраструктуру.

Как пишет Reuters, до недавнего времени атаки на больницы, энергетические компании и финансовые системы были редкостью. Но российские хакеры за последние два года стали более интенсивно атаковать их вирусами-вымогателями, например, блокируя оборудование, необходимое для ухода за пациентами больниц. В некоторых случаях это приводило к смерти пациентов.

При этом подчеркивается, что Россия неоднократно отвергала обвинения в хакерских атаках на Украину. По мнению бывшего руководителя отдела кибербезопасности CrowdStrike Дмитрия Альперовича, если Москва снова решится на вторжение, то последует еще больше кибератак. Но скорее всего они не будут фатальными.

"Это будет второстепенное шоу. Основное шоу будет на земле", - отметил он.