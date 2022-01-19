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Без світла, тепла і грошей. В РНБО оцінили ймовірність нової руйнівної кібератаки

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

На українські державні сайти була здійснена масштабна кібератака. У Раді національної безпеки і оборони України оцінили ймовірність нової.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти і чого чекати далі".

Заступник секретаря Радбезу Сергій Демедюк повідомив у коментарі виданню, що найближчим часом ймовірність загрози, що населення залишиться без світла, тепла і грошей, низька.

"Однак все може змінитися в будь-який момент", - додав він.

На його думку, діджиталізація - це палиця про два кінці. З одного боку, це неминуче майбутнє, яке значно прискорює і спрощує всі процеси з надання послуг для українців. З іншого - при недостатній захищеності електронних ресурсів завжди будуть існувати високі ризики несанкціонованого втручання в їх роботу.

Нагадаємо, агентство Reuters писало, що українці через кібератаки можуть залишитися без світла, тепла і грошей.

Зазначимо, в ніч на 14 січня була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну, вона "поклала" ряд урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія".

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РНБО