Без світла, тепла і грошей. В РНБО оцінили ймовірність нової руйнівної кібератаки

На українські державні сайти була здійснена масштабна кібератака. У Раді національної безпеки і оборони України оцінили ймовірність нової.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти і чого чекати далі".
Заступник секретаря Радбезу Сергій Демедюк повідомив у коментарі виданню, що найближчим часом ймовірність загрози, що населення залишиться без світла, тепла і грошей, низька.
"Однак все може змінитися в будь-який момент", - додав він.
На його думку, діджиталізація - це палиця про два кінці. З одного боку, це неминуче майбутнє, яке значно прискорює і спрощує всі процеси з надання послуг для українців. З іншого - при недостатній захищеності електронних ресурсів завжди будуть існувати високі ризики несанкціонованого втручання в їх роботу.
Нагадаємо, агентство Reuters писало, що українці через кібератаки можуть залишитися без світла, тепла і грошей.
Зазначимо, в ніч на 14 січня була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну, вона "поклала" ряд урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія".