Свет, газ и воду местами уже не восстановить. Гайдай рассказал о ситуации в городах Луганской области

"Русский мир" лишает местных жителей газа, воды и света - они живут эти полтора месяца, как большинство россиян всю жизнь. Вчера враг повредил высоковольтную линию напряжением 300 кВт. Авария достаточно серьезная - свет пропал более чем в 200 населенных пунктах, временно оккупированных", - отметил начальник Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что свет, газ и водоснабжение уже не восстановить в подконтрольных Украине Попасной, Рубежном, части сел Гирской общины - инфраструктура там почти уничтожена, не отремонтировать до завершения боевых действий.

"В других населенных пунктах наши аварийные бригады постепенно что-то ремонтируют. Работают в Лисичанске, Северодонецке и Новодружеске, где ночью перебили газопровод. Возвращают свет в дома других городов и сел. В сутки количество обесточений они сократили почти на 4 тысячи абонентов. Это значит, что именно столько семей снова с электроэнергией", - акцентировал Гайдай.

Без газоснабжения остаются 38 населенных пунктов (109 173 абонента) - 30 полностью и восемь частично. Обесточены 34 населенных пункта - 21 полностью и 13 частично. 104 343 потребителя находятся без электроэнергии. Водоснабжение отсутствует в Рубежном, Попасной, частно Северодонецке и Лисичанске. Без централизованной подачи воды также населены пункты, поставщиком которых является КП "Попаснянский районный водоканал".