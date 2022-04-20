Оккупанты пытаются установить контроль над Донбассом, - сводка Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах на начало 56 суток войны России против Украины. Противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Оккупанты также не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов российской авиацией по объектам на территории Украины с использованием территории, аэродромной сети и воздушного пространства Республики Беларусь.

Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Они проводят инженерное оборудование позиций и наблюдательных постов.

На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для возобновления наступательных действий не обнаружено. Охрана участка украинско-российской границы на данном направлении осуществляется врагом в усиленном режиме.

Продолжаются мероприятия инженерного оборудования опорных пунктов в приграничных с Украиной районах.

На Слобожанском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку и пополнение запасов. Также продолжают частичное блокирование Харькова и обстрелы города.

На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дубравное. Российские военные пытаются проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотников "Орлан-10".

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты продолжают осуществлять обстрелы передовых позиций наших войск и поиск слабых мест в обороне по всей линии соприкосновения.

Продолжается ведение боевых действий в районах населенных пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления по направлению на населенный пункт Лиман.

Противник пытается осуществлять наступление с целью продвижения вглубь населенного пункта Попасная. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке, в местной больнице пгт Новоайдар доставлены около 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество раненых пока уточняется.

На Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

Основные усилия оккупанты сосредотачивают на захвате города Мариуполь. Российские войска продолжают штурмовые действия в районе завода "Азовсталь".

Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Равнополь и Сторожевое. Также продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.

На Южнобугском направлении противник сосредоточивает основные усилия на удержании занимаемых рубежей, осуществляет обстрелы позиций наших войск.

Ожидается, что в дальнейшем российские оккупанты продолжат осуществлять огневое влияние на позиции наших войск и ведения боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.

Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоті Белгородской области), через тяжелые потери, оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито 10 атак российских оккупантов, уничтожено 12 танков, 28 единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, 1 артиллерийскую систему.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 9 воздушных целей: 1 самолет, 1 вертолет, 6 БПЛА различных типов и крылатую ракету.