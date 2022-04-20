Світло, газ та воду місцями вже не відновити. Гайдай розповів про ситуацію у містах Луганської області

"Руський мир" позбавляє місцевих жителів газу, води і світла - вони живуть ці півтора місяці, як більшість росіян все життя. Так, вчора ворог пошкодив високовольтну лінію напругою 300 кВт. Аварія досить серйозна - світло зникло у понад 200 населених пунктах, тимчасово окупованих", - наголосив начальник Луганської обласної державно адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що світло, газ та водопостачання вже не відновити у підконтрольних Україні Попасній, Рубіжному, частині сіл Гірської громади - інфраструктуру там майже знищено, не відремонтувати до завершення бойових дій.

"В інших населених пунктах наші аварійні бригади поступово щось ремонтують. Працюють в Лисичанську, Сєвєродонецьку та Новодружеську, де вночі перебили газогін. Повертають світло в домівки інших міст і сіл. За добу кількість знеструмлень вони скоротили майже на 4 тисячі абонентів. Це означає, що саме стільки сімей знов із електроенергією", - акцентував Гайдай.

Без газопостачання залишаються 38 населених пунктів (109 173 абоненти) - 30 повністю та вісім частково. Знеструмлені 34 населених пункти - 21 повністю та 13 частково. 104 343 споживачі перебувають без електроенергії. Водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, частково в Сєвєродонецьку та Лисичанську. Без централізованої подачі води також населені пункти, постачальником яких є КП "Попаснянський районний водоканал".