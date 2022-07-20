Сверхдальний удар HIMARS: В ВСУ рассказали, как уничтожили российский радар "Подлет"

Радиолокационная станция РФ 48Я6-К1 "Подлет" была уничтожена в Лазурном.

"Самое интересное, что уничтожили ее в Херсонской области, более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают ВСУ", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что украинская армия использует для РСЗО HIMARS ракеты M31A1 GMLRS, заявленная дальность стрельбы которых составляет 84 км.

HIMARS является достаточно мобильной системой, поскольку передвигается на колесном шасси. Поэтому запуск ракет мог происходить в любой точке линии соприкосновения в Херсонской области. Однако от куда именно наносился удар в этом случае, непонятно.

Что такое "Подлет-К1" и для чего он предназначен?

48Я6-К1 "Подлет" - универсальная мобильная трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора и обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке. Комплекс предназначен для выдачи целеуказания для ЗРК С-300, С-400 и им подобных. Первые поставки РЛС "Подлет-К1" в войска ПВО России были начаты в 2015 году.