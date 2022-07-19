Арестович раскрыл подробности удара ВСУ по мосту в Херсоне

Украинские защитники сегодня обстреляли Антоновский мост в оккупированном Херсоне. Также были уничтожены ПВО и укрепления оккупантов возле него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live" .

"У моста уничтожили позицию ПВО, а также укрепления, где сидели "дяди", которые тот мост охраняют. По самому мосту тоже приложились, потому что с чем черт не шутит", - сказал он.

При этом Арестович отметил, что вряд ли можно ожидать, что мост рухнет уже завтра.