Наддалекий удар HIMARS: У ЗСУ розповіли, як знищили російський радар "Підліт"

Радіолокаційна станція РФ 48Я6-К1 "Підліт" була знищена в Лазурному.

"Найцікавіше, що знищили її в Херсонській області, більш ніж в 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що українська армія використовує для РСЗВ HIMARS ракети M31A1 GMLRS, заявлена дальність стрільби яких становить 84 км.

HIMARS є достатньо мобільною системою, оскільки пересувається на колісному шасі. Тому запуск ракет міг відбуватися в будь-якій точці лінії зіткнення в Херсонській області. Однак від куди саме наносився удар в цьому випадку, незрозуміло.

Що таке "Підліт-К1" і для чого він призначений?

48Я6-К1 "Підліт" - універсальна мобільна трикоординатна радіолокаційна станція кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній завадовій обстановці.

Комплекс призначений для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 і їм подібних. Перші поставки РЛС "Підліт-К1" у війська ППО Росії були розпочаті в 2015 році.