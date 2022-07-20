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Наддалекий удар HIMARS: У ЗСУ розповіли, як знищили російський радар "Підліт"

Фото: РСЗВ HIMARS в ЗСУ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України завдали наддалекого удару по позиціях окупантів у Херсонській області. В результаті ракета пролетіла більш ніж 100 км і знищила сучасний російський радар "Підліт-К1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

Радіолокаційна станція РФ 48Я6-К1 "Підліт" була знищена в Лазурному.

"Найцікавіше, що знищили її в Херсонській області, більш ніж в 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що українська армія використовує для РСЗВ HIMARS ракети M31A1 GMLRS, заявлена дальність стрільби яких становить 84 км.

HIMARS є достатньо мобільною системою, оскільки пересувається на колісному шасі. Тому запуск ракет міг відбуватися в будь-якій точці лінії зіткнення в Херсонській області. Однак від куди саме наносився удар в цьому випадку, незрозуміло.

Що таке "Підліт-К1" і для чого він призначений?

48Я6-К1 "Підліт" - універсальна мобільна трикоординатна радіолокаційна станція кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній завадовій обстановці.

Комплекс призначений для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 і їм подібних. Перші поставки РЛС "Підліт-К1" у війська ППО Росії були розпочаті в 2015 році.

Нагадаємо, вчора ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Міст пошкоджений, але придатний для експлуатації.

При цьому, за словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, удар був нанесений не по самому мосту, а по укріплених позиціях окупантів біля нього.

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