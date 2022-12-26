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На Сватівському напрямку тривають бої у лісах Кремінної, ситуація напружена, - DeepState

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Луганська область, Понеділок 26 грудня 2022 01:20
На Сватівському напрямку тривають бої у лісах Кремінної, ситуація напружена, - DeepState Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Луганській області в районі Сватове - Кремінна тривають позиційні бої. Російські окупанти перекинули до цього сектору додаткові сили, в тому числі найманців із ПВК "Вагнер", зокрема колишніх ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені дані ресурсу DeepState .

"На Сватівському напрямку - продовжуються позиційні бої в лісах Кремінної. Ворог перекинув значні сили в даний сектор, у тому числі зеків з ПВК "Вагнер" і пробує відкинути наші сили з районів Площанки та Червонопопівки. Поширене на каналах повідомлення про "взяття Кремінної" є простою вологою фантазією", - йдеться у публікації.

Також аналітики зазначають, що ситуація на даній ділянці фронту в Луганській області залишається складною та напруженою.

На Сватівському напрямку тривають бої у лісах Кремінної, ситуація напружена, - DeepState

В Донецькій області на Бахмутському напрямку також йдуть запеклі бої. За даними експертів, в Опитному ситуація "істотно погіршилася".

На багатьох ділянках від Спірного до Майорська російські війська розпочали серію атак.

На Сватівському напрямку тривають бої у лісах Кремінної, ситуація напружена, - DeepState

На Авдіївському напрямі тривають бої у центрі Мар'їнки.

На Сватівському напрямку тривають бої у лісах Кремінної, ситуація напружена, - DeepState

Ситуація на інших напрямках

На Запорізькому та Таврійському ділянках фронту, а також на півночі України біля кордону з Білоруссю - ситуація не змінилася.

Раніше в Міноборони України повідомили, що 25 грудня ЗСУ провели штурм позицій російських окупантів - бійці Сил оборони України ліквідували частину ворогів, а решту взяли в полон.

Додамо, що за словами експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, ЗСУ в Луганській області взяли під повний вогневий контроль ділянку траси Р-66 від Кремінної до Сєвєродонецька.

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