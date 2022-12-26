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На Сватовском направлении идут бои в лесах Кременной ситуация напряженная, - DeepState

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Луганская область, Понедельник 26 декабря 2022 01:20
На Сватовском направлении идут бои в лесах Кременной ситуация напряженная, - DeepState Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Луганской области в районе Сватово - Кременная продолжаются позиционные бои. Российские оккупанты перебросили в этот сектор дополнительные силы, в том числе наемников из ЧВК "Вагнер", в частности бывших заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные ресурса DeepState.

"На Сватовском направлении - продолжаются позиционные бои в лесах Кременной. Враг перекинул значительные силы в данный сектор, в том числе зеков из ЧВК "Вагнер" и пытается отбросить наши силы из районов Площанки и Червонопоповки. Распространенное на каналах сообщение о "взятии Кременной" является простой влажной фантазией", - говорится в публикации.

Также аналитики отмечают, что ситуация на данном участке фронта в Луганской области остается сложной и напряженной.

На Сватовском направлении идут бои в лесах Кременной ситуация напряженная, - DeepState

В Донецкой области на Бахмутском направлении также идут ожесточенные бои. По данным экспертов, в Опытном ситуация "существенно ухудшилась".

На многих участках от Спорного до Майорска российские войска начали серию атак.

На Сватовском направлении идут бои в лесах Кременной ситуация напряженная, - DeepState

На Авдеевском направлении идут бои в центре Марьинки.

На Сватовском направлении идут бои в лесах Кременной ситуация напряженная, - DeepState

Ситуация на других направлениях

На Запорожском и Таврическом участках фронта, а также на севере Украины около границы с Беларусью - ситуация не изменилась.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что 25 декабря ВСУ провели штурм позиций российских оккупантов - бойцы Сил обороны Украины ликвидировали часть врагов, а оставшихся взяли в плен.

Добавим, что по словам эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, ВСУ в Луганской области взяли под полный огневой контроль участок трассы Р-66 от Кременной к Северодонецку.

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