Сварил "Новичок", отхлебнул, впал в кому: Навальный ответил Путину на "самоотравление"

Российский оппозиционер Алексей Навальный ответил на предположение прездента России Владимира Путина о том, что он мог сам отравиться "Новичком". По словам политика, он сам на кузне сварил яд и выпил его в самолете, чтоб "умереть в омской больнице".

Об этом Навальный написал в своем Instagram.

"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", - вот конечная цель моего хитрого плана", - написал он.

По словам Навального, его провокация не удалась.

"Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!" - заявил он.

Напомним, ранее французская газета Le Monde сообщила, что российский президент Владимир Путин в разговоре с Макроном 14 сентября заявил, что Навальный сам мог принять яд "Новичок", из-за которого он впал в кому. Макрон, в свою очередь, тут же отверг версию о попытке Навального отравиться самому.

Также Макрон потребовал от России немедленных объяснений по поводу отравления Навального и предупредил, что Париж не позволит пересечь "красные линии" по применению химического оружия.

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали. Российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Позже его перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Затем правительство Германии официально объявило, что политика отравили веществом из группы ядов "Новичок".