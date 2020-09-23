Зварив "Новічок", сьорбнув, впав у кому: Навальний відповів Путіну на "самоотруєння"

Російський опозиціонер Олексій Навальний відповів на припущення прездента Росії Володимира Путіна про те, що він міг сам отруїтися "Новачком". За словами політика, він сам на кузні зварив отруту і випив її в літаку, щоб "померти в омськії лікарні".

Про це Навальний написаа у своєму Instagram.

"Хороша версія. Вважаю, що заслуговує найпильнішої вивчення. Зварив на кухні "Новічок". Тихо сьорбнув з фляжки в літаку. Впав в кому. До цього домовився з дружиною, друзями і колегами, що, якщо МОЗ наполягатиме, щоб мене відвезли лікувати в Німеччину, вони в жодному разі не дозволяли це зробити. Померти в омській лікарні і опинитися в омському морзі, де встановили б причину смерті "пожив досить", - ось кінцева мета мого хитрого плану", - написав він.

За словами Навального, його провокація не вдалася.

"Але Путін мене переграв. Його просто так не проведеш. В результаті я, як дурень, пролежав у комі 18 днів, але свого не домігся. Провокація не вдалася!" - заявив він.

Нагадаємо, раніше французька газета Le Monde повідомила, що російський президент Володимир Путін у розмові з Макроном 14 вересня заявив, що Навальний сам міг прийняти отруту "Новачок", через яку він впав у кому. Макрон, своєю чергою, тут же відкинув версію про спробу Навального отруїтися самому.

Також Макрон зажадав від Росії негайних пояснень з приводу отруєння Навального і попередив, що Париж не дозволить перетнути "червоні лінії" застосування хімічної зброї.

Навальний знепритомнів 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Його госпіталізували. Російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.

Пізніше його перевезли в берлінську клініку "Шаріте". Потім уряд Німеччини офіційно оголосив, що політика отруїли речовиною з групи отрут "Новачок".