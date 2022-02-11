Свадьба в метавселенной через "Дія". Федоров рассказал о работе с ЗАГСами

Федоров заявил, что один визит для того, чтобы подать заявление или же расписаться, все же нужно будет сделать.

"Один визит нужно будет точно сделать. Есть закон, регулирующий процесс бракосочетания. Мы приняли постановление, чтобы можно было первый шаг сделать онлайн. Дальше будем смотреть", - заявил министр.

Также Федоров добавил, что у пользователей "Дія" можно будет спросить о том, стоит ли убрать процедуру похода в ЗАГС. В то же время запуск новых услуг в приложении - вопрос времени и законодательства.

На вопрос возможны ли свадьбы в метавселенной из-за "Дія" в будущем, министр отметил что в этой сфере стоит глубже разобраться, поскольку есть институты семьи и брака. Важно, чтобы соответствующие нововведения не обесценили их.