RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Весілля у метавсесвіті через "Дія". Федоров розповів про роботу із РАЦСами

Автор: Сергій Пишкін

У застосунку "Дія" в майбутньому можуть появитися послуги РАЦСів. Йдеться про отримання копії свідоцтва про народження та копії свідоцтва про шлюб.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров заявив, що один візит для того, аби подати заяву або ж розписатися, все ж потрібно буде зробити.

"Один візит потрібно буде точно зробити. Є закон, який регулює процес одруження. Ми прийняли постанову, щоб можна було перший крок зробити онлайн. Далі будемо дивитися", - заявив міністр.

Також Федоров додав, що у користувачів "Дії" можна буде запитати про те, чи варто прибрати процедуру походу до РАЦСу. Водночас запуск нових послуг у застосунку - питання часу й законодавства.

На питання чи можливі весілля в метавсесвіті через "Дію" в майбутньому, міністр відзначив що у цій сфері варто глибше розібратися, оскільки є інститути сім’ї та шлюбу. Важливо, аби відповідні нововведення не знецінили їх.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Дія" презентувала нові функції під час саміту, а також розкривало усі цікаві подробиці про них.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло ФедоровМіністерство цифрової трансформації